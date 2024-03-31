مسؤول: طرح 3 شركات تابعة لجهاز الاستثمار العماني للاكتتاب في 2024

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قال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية العمانية عبدالله بن سالم السالمي اليوم الأحد، إنه سيجري طرح ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العماني للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن السالمي قوله خلال مؤتمر صحفي للهيئة إن الطرح سيأتي في إطار مساعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.

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كان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري مرسوما بإنشاء هيئة الخدمات المالية لتعنى بتنظيم القطاع بما فيه أسواق رأس المال بكل مكوناتها وأسواق التأمين ومكوناتها.

وأضاف السالمي أنه يجري إعداد خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها.