"سيتي غروب" يخفض توصيته لأسهم التكنولوجيا والقطاع المالي في المحافظ

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خفض بنك " سيتي غروب – Citigroup" توصيته بشأن أسهم التكنولوجيا الأميركية المصنعة لأشباه الموصلات إلى الإبقاء على الوزن الحالي بدلاً من زيادة وزنها في المحافظ الاستثمارية.

كما خفّض توصيته لأسهم شركات القطاع المالي إلى الحفاظ على الوزن النسبي الحالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ولكنه أوصى بزيادة وزن أسهم شركات القطاع الاستهلاكي في المحافظ.

ويسجل مؤشر S&P 500 حاليا مستويات أعلى بنسبة 3% من الهدف المحدد من قبل "سيتي غروب" لنهاية العام عند 5100 نقطة، متأثرا بتوقعات تحقيق الاقتصاد الأميركي لسيناريو الهبوط الناعم، إضافة إلى الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.