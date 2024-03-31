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اقتصاد تركيا

"S3 PARTNERS" تشير إلى تراجع المراكز البيعية على الأسهم التركية

المراكز المكشوفة للأسهم التركية اليوم عند أدنى مستوياتها في عام

دبي - العربية.نت
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في إشارات إيجابية بالنسبة لنظرة الأجانب تجاه الاقتصاد التركي، أظهرت الأرقام الصادرة عن شركة S3 Partners بدء المستثمرين الأجانب بتخفيض مراكزهم البيعية على الأسهم التركية، حيث انخفض حجم المراكز المكشوفة على الصناديق المتداولة "ETFs" التي تتبع الأسهم التركية iShares MSCI Turkey ETF.

وتعد المراكز المكشوفة التي عليها الأسهم التركية اليوم عند أدنى مستوياتها في عام.

وارتفعت "iShares MSCI Turkey ETF" بنسبة 8.5% منذ مطلع السنة.

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ومنذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي حول الرئيس التركي أردوغان توجهاته الاقتصادية وعاد إلى سياسات أكثر تقليدية مثل رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ومنذ ذلك الحين اشترى الأجانب ما مقداره 2.6 مليار دولار من الأسهم التركية.

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