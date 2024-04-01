البحر الأحمر العالمية تعلن مراجعة قيمة الدين المراد تحويله لزيادة رأس المال
أكدت أن التغيير سيؤدي إلى زيادة بنسبة 27% تقريبًا من إجمالي مبلغ الدين المزمع تحويله
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قالت شركة البحر الأحمر العالمية، إن إجمالي مبلغ الدين المراد تحويله من أجل زيادة رأس المال هو 476.02 مليون ريال.
وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن المبلغ الناشئ خليفة الاستحواذ على فيرست فيكس يخضغ لمراجعات معينة في حسابات الإغلاق بموجب اتفاقية الشراء، ونتيجة لهذه المراجعات توصل الأطراف إلى أن المبلغ النهائي للاستحواذ سيكون نحو 644.8 مليون ريال، ليكون الدين المستحق للأطراف البائعين بصفقة الاستحواذ نحو 394.8 مليون ريال، كما تمت مراجعة الدين المستحق لشركة مجموعة الدباغ ليكون بقيمة 81.2 مليون ريال.
وأوضحت أن التغيير سيؤدي إلى زيادة بنسبة 27% تقريبًا من إجمالي مبلغ الدين المزمع تحويله والمعلن عنه سابقاً.
وتوقعت الشركة أن تؤدي عملية تحويل الدين إلى تحسين وتقوية وضع الشركة الائتماني والمالي، مما يسهم في قدرتها على تحقيق اهدافها للنمو.
وأوضحت أن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين لن ينتج عنها أي مسؤولية مالية على مساهمي الشركة كما ولن تتطلب منهم أي مساهمة نقدية.
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