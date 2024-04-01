اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة البحر الأحمر العالمية
شعار شركة البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

البحر الأحمر العالمية تعلن مراجعة قيمة الدين المراد تحويله لزيادة رأس المال

أكدت أن التغيير سيؤدي إلى زيادة بنسبة 27% تقريبًا من إجمالي مبلغ الدين المزمع تحويله

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة البحر الأحمر العالمية، إن إجمالي مبلغ الدين المراد تحويله من أجل زيادة رأس المال هو 476.02 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن المبلغ الناشئ خليفة الاستحواذ على فيرست فيكس يخضغ لمراجعات معينة في حسابات الإغلاق بموجب اتفاقية الشراء، ونتيجة لهذه المراجعات توصل الأطراف إلى أن المبلغ النهائي للاستحواذ سيكون نحو 644.8 مليون ريال، ليكون الدين المستحق للأطراف البائعين بصفقة الاستحواذ نحو 394.8 مليون ريال، كما تمت مراجعة الدين المستحق لشركة مجموعة الدباغ ليكون بقيمة 81.2 مليون ريال.

وأوضحت أن التغيير سيؤدي إلى زيادة بنسبة 27% تقريبًا من إجمالي مبلغ الدين المزمع تحويله والمعلن عنه سابقاً.

"مركز كوروم" للعربية: خفض أسعار الفائدة سيكون سلبياً على الأسهم الأميركية جرس الإغلاق خاص "مركز كوروم" للعربية: خفض أسعار الفائدة سيكون سلبياً على الأسهم الأميركية

وتوقعت الشركة أن تؤدي عملية تحويل الدين إلى تحسين وتقوية وضع الشركة الائتماني والمالي، مما يسهم في قدرتها على تحقيق اهدافها للنمو.

وأوضحت أن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين لن ينتج عنها أي مسؤولية مالية على مساهمي الشركة كما ولن تتطلب منهم أي مساهمة نقدية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط