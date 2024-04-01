أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

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لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعاً على نحو قياسي اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير/شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.27% إلى 2260 دولار للأونصة. وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.94% إلى 2282 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 25.22 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6% إلى 913.85 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1018.22 دولار للأونصة.