اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
سعر الذهب

أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعاً على نحو قياسي اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير/شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.27% إلى 2260 دولار للأونصة. وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.94% إلى 2282 دولار للأونصة.

شركة بريطانية تكشف توقعاتها لأسعار العقارات في مصر قصص اقتصادية اقتصاد مصر شركة بريطانية تكشف توقعاتها لأسعار العقارات في مصر

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 25.22 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6% إلى 913.85 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1018.22 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط