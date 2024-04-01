المؤشرات الروسية عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

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ارتفع مؤشر الأسهم القياسي الروسي إلى أعلى مستوى منذ اليوم الذي أرسلت فيه روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، بينما ارتفع الروبل قليلاً مقابل الدولار الأميركي.

افتتح مؤشر موكس الروسي - القائم على الروبل - مرتفعا 0.9% إلى 3361.5 نقطة، وهو أقوى مستوياته منذ 24 من فبراير 2022. وافتتح مؤشر "RTS" المقوم بالدولار أيضا مرتفعا بنسبة 0.9% إلى 1147.5 نقطة.

وارتفع الروبل 0.2% إلى 92.29 للدولار.

وقال يفغيني لوكتيوخوف من "Promsvyazbank"، إن الروبل قد يواجه مخاطر ضعف في الأيام المقبلة، مع انتهاء فترة الضرائب المواتية في نهاية الشهر، وقد يكون هناك طلب مكبوت على الدولار واليورو في الولايات المتحدة وأوروبا بعد عطلة عيد الفصح.

ومقابل اليورو، ارتفع الروبل 0.1% إلى 99.53 بينما انخفض 0.1% إلى 12.69 مقابل اليوان.