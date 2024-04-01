بورصة مصر تربح 78 مليار جنيه في أولى جلسات أبريل

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بعد خسائر عنيفة خلال تعاملات الشهر الماضي، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى تعاملات شهر إبريل، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وبلغت تداولات جلسة اليوم نحو 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1889 مليار جنيه. جاءت ارتفاعات اليوم مدعومة بإعلان صندوق النقد الدولي إنهاء المراجعتين الأولى والثانية الخاصة ببرنامج التمويل الخاص بمصر والذي زادت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

صندوق النقد يستكمل المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر ويقر زيادته بـ5 مليار دولار

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.26% ليغلق عند مستوى 28297 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 34472 نقطة. كما نما مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 12058 نقطة.

أيضًا، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 6403 نقطة. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة.