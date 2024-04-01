تعليق تداول أسهم 8 شركات مدرجة في السوق السعودية

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قررت تداول السعودية تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوقين الرئيسية والموازية نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وكشفت في بيان على موقعها أن الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية وتم تعليق التداول عليها هي، الشركة السعودية للأسماك، وشركة الكابلات السعودية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة أسمنت نجران، وشركة أيان للاستثمار، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

أما الشركات المدرجة بالسوق الموازية: وتم تعليق تداولها فهي شركة الراشد للصناعة، وشركة المناولة للشحن.

وأشارت إلى أنه بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية،واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، أعلنت تداول السعودية عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الإثنين 1 أبريل 2024.

2. يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

3. في حال لم تعلن إحدى الشركات عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.