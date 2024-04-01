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سوق دبي

مساهمو بنك السلام البحريني يقرون توزيع 7% أرباحا نقدية و5% أسهم منحة

وافقوا على زيادة رأس المال إلى 274.777 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو بنك السلام البحريني على توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين بنسبة 12%، من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع بإجمالي 31.032 مليون دينار عن 2023.

وقال البنك في بيان لسوق دبي المالي إن الأرباح تتوزع بواقع 7 %،أي ما يعادل 0.007 دينار بحريني للسهم، بإجمالي 17.947 مليون دينار باستثناء أسهم الخزينة.

وأضاف أن أسهم المنحة تعادل 5 %، من رأس المال بإجمالي 13.085 مليون سهم بواقع سهم واحد لكل 20 سهما أصليا.

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وقال البنك إن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو اليوم أول أبريل /نيسان وإن أول يوم تداول بدون استحقاق الأرباح هو الثاني من أبريل /نيسان ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق الثالث من أبريل/ نيسان على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 17 الشهر ذاته.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 261.693 مليون دينار إلى 274.777 مليون دينار والناتج عن إصدار أسهم المنحة البالغة 130 مليونا و846 ألفا و508 أسهما.

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