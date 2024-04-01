"القابضة المصرية الكويتية" تقر توزيع 24% أرباح نقدية

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وافق مساهمو الشركة القابضة المصرية الكويتية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 24 %من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنتات من الدولار الأميركي لكل لسهم وذلك قبل خصم الضريبة المقررة على توزيعات الأرباح البالغة 5% وفقا لقانون الضريبة على الدخل بمصر.

وقالت الشركة المدرجة في البورصة المصرية وبورصة الكويت في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين إن الجمعية العامة التي انعقدت أمس الأحد وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الخزينة ببورصة الكويت بنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمالها وفق وكالة أنباء العالم العربي.