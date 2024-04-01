"تكوين" توزع 8.9 مليون ريال تعويضات لغير المكتتبين بالأسهم الجديدة

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أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، يوم 3 أبريل 2024.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور يبلغ 8.9 مليون ريال.

وذكرت أنها ستقوم بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال على إدارة علاقات المساهمين.

كانت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" أعلنت عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 280.61%.

وقالت الشركة، إن عدد الاسهم المباعة 6.79 مليون سهم، بمتوسط سعر بيع 11.31 ريال للسهم الواحد. وأضافت أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 76.8 مليون ريال.