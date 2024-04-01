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سوق دبي

"شعاع كابيتال" الإماراتية تؤجل نشر البيانات المالية مع استمرار إعادة هيكلة الديون

لحين انتهاء مفاوضات مع الدائنين بهدف تقليل الرافعة المالية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن تأجيل نشر بياناتها المالية المدققة لعام 2023 إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الدائنين بشأن مبادرة إعادة هيكلة الديون التي تهدف إلى تقليل الرافعة المالية وتعزيز قاعدة رأسمالها.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إنها سبق وأعلنت في 13 مارس/ آذار إطلاق طلب الموافقة بشأن تعديل شروط وأحكام سندات بقيمة 150 مليون دولار مستحقة في 31 مارس/ آذار 2024.

وأضافت أنه "من المتوقع أن يتم تحديد نتائج هذه المفاوضات والإعلان عنها لكافة الأطراف بحلول الخامس من أبريل 2024".

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وأكدت الشركة في بيانها على الأهمية الشديدة لدعم حملة السندات لمقترح إعادة الهيكلة المعروض عليهم، الأمر الذي يعد جوهريا لتسهيل عملية ضخ رأس مال بواسطة طرف جديد بهدف استعادة استقرار الأعمال واستمراريتها.

وأضافت "يضمن الحل المقترح استمرارية أعمال الشركة كما يقدم أفضل خيار متاح لحملة السندات من خلال تقديم خيار التسوية النقدية إلى جانب فرصة المشاركة في رأس مال الشركة".

وقالت الشركة إنها تعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بحلول نهاية أبريل /نيسان وذلك لتحديد الخطوات التالية في ضوء نتائج المفاوضات مع حملة السندات.

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