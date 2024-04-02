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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يغلق مرتفعاً رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين

الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا تتلقى دفعة قوية

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الثلاثاء، وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.

وأنهى المؤشر نيكاي اليوم مرتفعا 0.1% عند 39838.91 نقطة.

وصعد المؤشر نحو 19% هذا العام متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.

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وتمكن سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1%، بينما فقد سهم تويوتا موتور مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2%.

أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4%.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأميركية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأميركي.

وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9%، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4 بالمئة.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية في الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25% عند 2714.45 نقطة.

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