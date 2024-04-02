وول ستريت تتراجع متأثرة بخسائر شركات التأمين الصحي وتسلا

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في مستهل التعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي وشركة تسلا، بينما يترقب المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمزيد من البيانات الاقتصادية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 310.58 نقطة أو 0.78% عند الفتح إلى 39256.27 نقطة.

كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.48 نقطة أو 0.75% إلى 5204.29 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 197.60 نقطة، أو 1.21%، إلى 16199.24 نقطة عند جرس الفتح.