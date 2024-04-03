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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)

الأسهم الأوروبية تستقر قبل بيانات التضخم

ارتفع قطاع التكنولوجيا 0.3% وسط تداولات متقلبة

دبي - العربية.نت
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تداول المتعاملون الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق اليوم الأربعاء وبقوا في حالة حذر قبيل تقرير مهم عن التضخم قد يؤثر على التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش.

وبعد تقرير التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي جاء أقل من المتوقع أمس الثلاثاء، سينصب التركيز على تقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس/آذار المقرر صدوره في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، وفقا لـ "رويترز".

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وباستثناء المكونات المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين 3% في مارس/آذار، متراجعة من ارتفاع بلغ 3.1% في الشهر السابق.

وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.3% وسط تداولات متقلبة. وأثار الزلزال القوي الذي ضرب تايوان مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في صناعة الرقائق الحيوية والتي قادت الكثير من الارتفاع العالمي في الربع الأخير.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت أسهم شركة ماير برغر لتصنيع الألواح الشمسية 31.9% بعدما قالت إنها أكملت بنجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم إضافية، ما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 206.75 مليون فرنك سويسري (227.7 مليون دولار).

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