عمومية "أسمنت السعودية" تناقش توزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

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دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية " أسمنت السعودية" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 24 أبريل الجاري، للمشاركة والتصويت على عدد من البنود منها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ 153 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 8 مايو 2024.

كما ستصوت الجمعية لشركة الأسمنت السعودية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وسيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

وسيتم التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.