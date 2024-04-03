نيكاي يغلق على انخفاض متأثرا بتراجع مبيعات "يونيكلو"

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الأربعاء، متأثرا بهبوط سهم فاست ريتيلنغ المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو علاوة على تراجع "وول ستريت" الليلة السابقة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، ولم يكن للزلزال القوي الذي هز تايوان سوى تأثير محدود على أسهم الرقائق اليابانية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29%.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.97% إلى 39451.85 نقطة بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ 18 مارس/آذار عند 39217.04 نقطة.

وخسر سهم فاست ريتيلنغ ذو الوزن الثقيل في المؤشر بفارق كبير عن الأسهم المؤثرة الأخرى 3.34% ليصبح المساهم الأكبر في تراجع نيكاي، إذ ساهم بنحو 154 نقطة من إجمالي انخفاض المؤشر البالغ 387 نقطة.

وهبط السهم من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء عن أول انخفاض ربع سنوي في مبيعات منافذ يونيكلو المحلية.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تراجع سهمها 2.14%، بينما خسر سهم شركة نينتندو أكثر من 4.0%. وانخفض سهم سوفت بنك جروب 1.24%.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل الليلة الماضية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من 4.4%.

ويتأثر أداء أسهم شركات التكنولوجيا سلبا بارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ مؤشر الأسهم اليابانية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس/آذار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 وحافظ على موقف يميل إلى مزيد من التشديد.