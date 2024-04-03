"جبل عمر" تتقدم بطلب للسوق المالية السعودية لزيادة رأسمالها عبر تحويل ديون
قيمة الديون المستحقة تبلغ نحو 547.5 مليون ريال
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أعلنت شركة "جبل عمر للتطوير" أنها تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية للحصول على موافقتها لزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الديون المستحقة تبلغ نحو 547.5 مليون ريال لشركتي تبريد المنطقة المركزية ومكة للإنشاء والتعمير.
وفي ديسمبر 2024، أعلنت "جبل عمر" عن إبرام اتفاقيات تسوية ديون بقيمة 547 مليون ريال مع شركتي تبريد المنطقة المركزية ومكة للإنشاء عبر إصدار أسهم جديدة للشركتين من خلال زيادة رأسمالها.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل الديون المستحقة لكل من شركة تبريد المنطقة المركزية (بصفتها الدائن الأول) وشركة مكة للإنشاء والتعمير (بصفتها الدائن الثاني) والبالغ مجموعها 547.49 مليون ريال.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
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