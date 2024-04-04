البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بفضل مشتريات المستثمرين المحليين

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد أسبوع اتسم بالأداء المتذبذب الذي فسره المحللون على أنه حركة تصحيح للسوق.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على صعود 2.045 إلى 28 ألفا و506 نقاط، وارتفع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.79% إلى 6480.79 نقطة وزاد المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 1.86% إلى 9229.47 نقطة.

واتجه المصريون إلى الشراء بصافٍ قدره 188.7 مليون جنيه، بينما باع العرب والأجانب الأسهم بصاف بلغ 139 مليونا و49.7 مليون جنيه على التوالي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وصعدت أسهم طلعت مصطفى القابضة 5.26% إلى 68 جنيها ومجموعة إي.إف.جي القابضة 1.22% إلى 17.36 جنيه والسويدي إليكتريك 1.63% إلى 33.76 جنيه والبنك التجاري الدولي 1.32% إلى 81.25 جنيه.

كما ارتفعت أسهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1.75% إلى 22.65 جنيه وحديد عز 1.68% إلى 60.6 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.28% إلى 10.7 جنيه وبالم هيلز 1.4% إلى 3.61 جنيه، بينما تراجع سهم جهينة للصناعات الغذائية 0.5% إلى 16 جنيها.

وقال محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال إفريقيا والخليج العربي إن سوق المال تشهد تغيرات كبيرة منذ قرارات البنك المركزي الأحدث التي ساهمت في توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، ما كان له أثره السلبي على البورصة جراء رفع أسعار الفائدة.

وأضاف رضا لـ"وكالة أنباء العالم العربي" أن إقبال المصريين على تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الجنيه أثر على السوق من حيث السيولة.

وتابع "الأسهم كانت مقومة وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية، خاصة البنك التجاري الدولي، إلي جانب شركات أخرى، أما الآن فالسوق في وضع تصحيح المسار بقوة، مع عودة الأجانب إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية سواء أذون خزانة أو سندات أو حتى شهادات الادخار البنكية".