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سوق السعودية

عمومية البنك السعودي الأول تبحث توزيع 9.8% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

بجانب شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4.7 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة البنك السعودي الأول المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية" الاجتماع الأول" المقرر يوم الخميس 25 أبريل الجاري.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية تضمن التصويت على عدة بنود منها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.014 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 9.8% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها نحو 2.055 مليار سهم تقريبا.

على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 13 مايو 2024م.

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وسيتم التصويت على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4.7 مليون سهم لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية. وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال (12 شهراً) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه .

ويجوز للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ الموافقة عليها.

وبمجرد انقضاء المدة المذكورة، يقوم البنك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.

كما يشمل جدول أعمال الجمعية العامة للبنك التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

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