"البحر الأحمر العالمية" تتقدم بطلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية
عن طريق تحويل الديون البالغة 476 مليون ريال
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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية بتاريخ اليوم الخميس 4 أبريل 2024 بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الشركة تطلب زيادة رأس مالها عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لكل من شركة مجموعة الدباغ القابضة والدين الناشئ خليفة الاستحواذ على شركة التركيبات الأولية المحدودة (فيرست فيكس) والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 476 مليون ريال.
وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
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