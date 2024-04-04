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سوق السعودية

"البنك السعودي الفرنسي" يعلن عزمه شراء 2.86 مليون سهم من أسهمه

حصل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي

دبي - العربية.نت
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وافق البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 25 مارس 2024 على موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم البنك بغرض تخصيصها، ضمن خطط مكافآت الموظفين المبنية على الأسهم.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها نحو 2.86 مليون سهم عادي تقريبا بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار خطط مكافآت الموظفين المبنية على الأسهم.

وسيتم تمويل عملية الشراء من موارد البنك الذاتية،موضحا أن نسبة أسهم الخزينة لدى البنك حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.68294%.

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وأشار إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 4 أبريل 2024، وسيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك شروط الملاءة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

ولن يكن للأسهم المشتراة أصوات في جمعية المساهمين.

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