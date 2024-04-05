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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تصريحات عن التشديد النقدي ومخاوف جيوسياسية

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 1%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، اليوم الجمعة، مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد تصريحات من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش متجها لأول نزول أسبوعي بأكثر من 1% منذ منتصف يناير/كانون الثاني.

ومما أثار الحذر بشأن توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة، تصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس بأنه إذا استمر ارتفاع التضخم قد لا تكون هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقا لـ "رويترز".

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وكان التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي لمكاسب معظم أسهم أسواق الدول المتقدمة منذ أواخر عام 2023.

وقادت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات على مستوى القطاعات متأثرة بقفزة في أسعار خام برنت بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وهبط سهم شركة سوفت وير وان السويسرية 2.3% بعدما أعلنت أن جميع المستشارين يعارضون تغيير مجلس إدارتها بالكامل.

وسيتحول التركيز في وقت لاحق من اليوم إلى تقرير أميركي مهم عن الوظائف لشهر مارس/آذار.

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