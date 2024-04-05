نيكاي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2022 مع تراجع أسهم التكنولوجيا

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تراجع المؤشر نيكاي الياباني نحو 2% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، مع تراجع أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر وول ستريت.

ويتوخى المستثمرون الحذر أيضا قبيل تقرير وظائف أميركي شهري رئيسي من المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، مع تزايد الضبابية على صعيد توقعات الموعد الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 1.96%، أو 781 نقطة، إلى 38992.08 نقطة لتبلغ خسارته لهذا الأسبوع 3.41%.

وهذه هي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي للمؤشر، إذ تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 41087.75 نقطة والذي وصل إليه في 22 مارس/آذار.

وكانت أسهم قطاع الرقائق من بين أكبر العوامل التي أثرت سلبا اليوم الجمعة، فقد انخفض سهم طوكيو إلكترون 5.6% ما أدى لفقدان المؤشر 217 نقطة. ومحا سهم أدفانتست 81 نقطة أخرى بتراجعه 4.85%.

ومن بين الخاسرين أيضا سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة الذي انخفض 2.77%، وسهم فاست ريتيلنغ المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو الذي تراجع 2.26%.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفض 159 سهما بينما ارتفع 62 سهما، واستقرت 4 أسهم.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08%، مع تراجع مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 1.49%.