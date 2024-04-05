وول ستريت تهبط قبل تقرير الوظائف والمستثمرون يقيّمون تعليقات الفيدرالي

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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الخميس مع اتخاذ مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نهجا حذرا في تعليقاتهم حول توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري المهم في الولايات المتحدة.
ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 64.03 نقطة أو 1.23% إلى 5147.46 نقطة في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 228.38 نقطة أو 1.40% إلى 16049.08 نقطة.
توقعات بتصحيح يصل إلى 7% في الأسواق الأميركية
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 538.44 نقطة أو 1.38% إلى 38588.70 نقطة.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الوظائف غير الزراعية لشهر مارس/آذار المقرر صدورها غدا الجمعة إلى 200 ألف من 275 ألف في فبراير/شباط، في حين من المرجح أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9%.
ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، لا تزال أسواق المال تتوقع حاليا فرصة قدرها 60% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو/حزيران.
وعلى الجانب الإيجابي، قفزت أسهم شركة ليفي شتراوس بعدما رفعت شركة صناعة الملابس توقعاتها للأرباح السنوية، مستشهدة بالتوفير الناتج عن أحدث إجراءات لخفض التكاليف.
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