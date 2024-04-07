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بدء إجازة عيد الفطر في سوق الأسهم السعودية.. اليوم

يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 14 أبريل

دبي - العربية.نت
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تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، إجازة عيد الفطر والتي تستمر حتى يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قد أعلنت عن موعد إجازة عيد الفطر. وذكرت "تداول"، أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية التداول يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.

فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. وأوضحت أن الإجازة تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.

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كما دعت أصحاب العمل إلى التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة "24" من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية في الإعلان عن إجازة عيد الفطر على استطلاع هلال شهر شوال من خلال المراصد الفلكية، مساء يوم الاثنين الـ 29 من شهر رمضان.

وبعد ثبوت الرؤية يتم الإعلان عن أول أيام إجازة عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية فقط.

بالمقابل فإن هناك عددا من الدول العربية والإسلامية تعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد موعد عيد الفطر وبداية شوال.

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