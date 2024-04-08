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الين الياباني والدولار الأميركي
اقتصاد اليابان

الرهانات على تراجع الين ترتفع إلى أعلى مستوى في 17 عاما

وسط احتمالات تدخل الحكومة

دبي - العربية.نت
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سجلت الرهانات على تراجع الين الياباني أعلى مستوياتها في 17 عاما، في الوقت الذي تتأرجح فيه العملة عند مستوى من شأنه أن يزيد من احتمالية تدخل الحكومة.

وارتفع صافي مراكز بيع الين التي تحتفظ بها الصناديق ومديرو الأصول إلى أكثر من 148 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي في 2 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2007.

وتؤكد هذه المستويات رهانات المستثمرين بأن الين لديه مجال لمزيد من الضعف في ظل فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

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