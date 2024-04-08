بداية أسبوع ضعيفة لأسواق أوروبا مع ترقب اجتماع المركزي الأوروبي

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بدأت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة هذا الأسبوع، إذ تحوم حول أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

يتصدر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، اهتمامات المستثمرين، على خلفية التوتر العالمي بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ومع توقع السوق على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكانية تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران.

وتفوق مؤشر "داكس" الألماني بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في فبراير/شباط، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.

وقفزت أسهم شركة "زالاندو" 4.3% إلى قمة مؤشر "ستوكس" بعد أن رفعت مجموعة "سيتي" تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى "الشراء" من "المحايد".