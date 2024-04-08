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سعر الذهب

تزايد رهانات صناديق التحوط على ارتفاع سعر الذهب

الرهانات عند أعلى مستوياتها في أربع سنوات

دبي - العربية.نت
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عززت صناديق التحوط رهاناتها على صعود سعر الذهب إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات في ظل تسجيل أسعار المعدن الأصفر سلسلة من المستويات القياسية.

ارتفع صافي المراكز الشرائية في عقود السبائك الآجلة الأميركية والخيارات 13% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2020، وفقاً لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

وأدت الرهانات على تحول الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية إلى تماسك سعر الذهب فوق مستوى 2000 دولار لعدة أشهر، مما مهد الطريق للارتفاع القياسي الأخير الذي تميز بتحركات سعرية حادة.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 2335.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2354.50 دولار.

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