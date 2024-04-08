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عمومية بنك وربة الكويتي توافق على زيادة رأس المال 6% عبر توزيع أسهم

بمبلغ وقدره 12.36 مليون دينار عن طريق أسهم منحة على المساهمين

دبي - العربية Business
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أعلن بنك "وربة" الكويتي اليوم الاثنين أن الجمعية العمومية غير العادية وافقت على زيادة رأسمال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بنسبة 6% بواقع ستة أسهم عن كل مائة سهم بمبلغ وقدره 12.36 مليون دينار عن طريق أسهم منحة على المساهمين.

وأوضح البنك، في بيان إلى بورصة الكويت، أن أحقية توزيع الأسهم ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد له التاسع من مايو/أيار المقبل على أن يتم التوزيع في 15 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على تعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 218.36 مليون دينار موزعا على مليارين و183 مليونا و600 ألف سهم، قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

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