الأسهم الأوروبية تنخفض قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية

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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بينما حدت مكاسب سهم شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة للطاقة وأسهم شركات التعدين من الخسائر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أقوى أداء له في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

وابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية غدا الأربعاء وقرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مما قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، وفق وكالة رويترز.

ومن بين المحركات الرئيسية للسوق، ارتفع سهم بريتش بتروليوم 1% بعدما توقعت الشركة زيادة إنتاجها من النفط والغاز وكذلك الطاقة منخفضة الانبعاثات على أساس فصلي.

ومن القطاعات التي ساهمت في الحد من الخسائر قطاع الموارد الأساسية الذي صعد 1% تقريبا مع تداول أسعار النحاس في شنغهاي عند مستويات قياسية في ظل التفاؤل بشأن بيانات المصانع الإيجابية الصادرة من الاقتصادات الكبرى.

وانخفض سهم أتوس اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة بعدما نشرت الشركة الفرنسية المتعثرة المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات تحديثا لخطتها الخاصة بإعادة الهيكلة المالية.