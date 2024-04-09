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سعر الذهب

الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% بحلول الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش إلى 2352.15 دولار للأونصة بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2363.50 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم للتجارة: "الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحدا تلو الآخر"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مارس/آذار وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50% في مارس/آذار.

وبعد صدور تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، قلصت السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى 2 من 3 أو 4 قبل بضعة أسابيع، وفقا لتطبيق احتمالية تحريك أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.90 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين 1.8% إلى 975.60 دولار، كما زاد البلاديوم 1.3 % إلى 1055.14 دولار.

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