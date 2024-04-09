مؤشر نيكاي الياباني يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب أسهم الرقائق وتراجع الين

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع للجلسة الثانية، اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق وتحسن المعنويات على خلفية تراجع الين.

وصعد نيكاي 1.08% ليغلق عند 39773.13 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97% ليغلق عند 2754.69 نقطة.

الرهانات على تراجع الين ترتفع إلى أعلى مستوى في 17 عاما

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول "لم تجد السوق محفزات كبيرة اليوم لكن المعنويات ارتفعت بفعل صعود المؤشر أمس الاثنين بعد انخفاضاته الحادة يوم الجمعة".

وقفز نيكاي 0.9% أمس الاثنين بعد أن هبط 1.96% في أكبر تراجع يومي له خلال شهر تقريبا يوم الجمعة.

وأضاف موريتا "تلقت السوق دعما أيضا من ضعف الين". وتراجع الين 0.03% مقابل الدولار إلى 151.86 ين للدولار.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات لا تستبعد أي خيارات في التعامل مع التحركات غير المنضبطة للين، مكررا تحذيره من أن طوكيو مستعدة للتحرك ضد الانخفاضات الحادة التي شهدتها العملة في الفترة الماضية.

ويؤدي ضعف الين إلى رفع قيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عندما تعيد تحويلها إلى اليابان.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.53% وصعد سهم أدفانتست 1.06%. وكسب سهم ليزرتك 3.43%.

وارتفع سهم شين-إتسو كيميكال 4.44% بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة المصنعة لرقائق السيليكون تخطط لإنفاق حوالي 83 مليار ين (546 مليون دولار) لبناء مصنع لمواد الرقائق الدقيقة في اليابان بحلول عام 2026، فيما سيكون أول منشأة تصنيع محلية لها منذ 56 عاما.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت، والتي تمتلك حصصا في شركات تجارية يابانية، كلفت بنك أوف أميركا وبنك ميزوهو بقيادة عملية بيع سندات مقومة بالين.

وربح سهم ميتسوبيشي كورب 3.09% وارتفع سهم ميتسوي آند كو 3.34%. وصعد سهم إتوتشو 1.36%.

ومن بين أسهم 225 شركة على المؤشر نيكاي، ارتفع 166 سهما وانخفض 57 سهما، فيما استقر سهمان.