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أسهم التكنولوجيا تقود مكاسب المؤشرات الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

مؤشر قطاع التكنولوجيا ارتفع 1.2%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بقيادة مكاسب الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا قبيل بيانات تضخم مهمة من الولايات المتحدة، وقفز سهم باري كاليباوت للشوكولاتة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج الشركة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بقيادة مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2% بعد إيرادات فصلية باعثة على التفاؤل من شركة تصنيع الرقائق التايوانية تي.إس.إم.سي.

ومن المرجح أن تقدم بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/ آذار، التي من المزمع صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، دلالات حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأميركية الأحدث التي تعكس متانة الاقتصاد وسوق العمل، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

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ومن بين الأسهم الفردية، أعلنت باري كاليباوت عن إيرادات نصف سنوية باعثة على التفاؤل بدعم من زيادة أسعار الكاكاو مما رفع سهم صانعة الشوكولاتة 8.1%.

وهبط سهم إيتالجاس 0.9% بعد أن ذكر تقرير أن شركة توزيع الغاز الإيطالية قدمت عرضا مبدئيا بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات يورو (4.3-5.4 مليار دولار) لشراء منافستها المحلية الرئيسية "2 آي ريتي جاس".

وارتفع سهم كونينكليكي فيليبس 5.8% بعد أن توصلت شركة تصنيع المعدات الطبية إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية بشأن مرسوم موافقة يتعلق بالعمليات التجارية لشركة ريسبيرونيكس في البلاد.

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