الأسهم الأميركية ترتفع مع ترقب الأسواق بيانات التضخم والأرباح

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سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة بقيادة الأسهم المالية يوم الثلاثاء عشية صدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ومع ترقب المستثمرين بدء صدور تقارير أرباح كبرى البنوك الأميركية يوم الجمعة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 7.67 نقطة أو 0.15% إلى 5210.06 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 52.68 نقطة أو 0.32% إلى 16306.64 نقطة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي تراجع 9.70 نقطة أو 0.02% إلى 38885.10 نقطة.