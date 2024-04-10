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الذهب

تراجع الذهب بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

العقود الآجلة الأميركية للذهب انخفضت 0.1% إلى 2360.7 دولار

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن مستوى مرتفع قياسي وسط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع لتتراجع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة الأميركية.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2338.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:58 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 2360.7 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.5% وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات التي قللت من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

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وقال تقرير لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في مارس/ آذار مقارنة مع توقعات خبراء بارتفاعه 0.3% في استطلاع لرويترز.

وقال تاي وونج تاجر المعادن المستقل الذي يتمركز في نيويورك إن أسعار الذهب تراجعت إذ إن البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع تساهم في توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة وأن يتم ذلك بمعدل أقل.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 28.01 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 1% إلى 969.05 دولار والبلاديوم 1.9% إلى 1071.75 دولار.

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