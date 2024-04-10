تراجع نيكاي الياباني مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيانات تضخم أميركية

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

وهبط نيكاي 0.48% إلى 39581.81 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر نحو 1% في كل من الجلستين السابقتين. وتراجع المؤشر القياسي نحو 2% الجمعة الماضية في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريبا.

وقال ناوكي فوجيوارا من شينكين لإدارة الأصول إن "المؤشر نيكاي ارتفع في اليومين الماضيين مما شجع المستثمرين على بيع الأسهم".

وأضاف "توخت السوق الحذر أيضا قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية لشهر مارس، والتي قد توضح توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية".

ويترقب المستثمرون البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعا في معدل التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي من 3.2% في فبراير/شباط.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.11% مكبدا المؤشر نيكاي أكبر الخسائر.

كما تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.03%.

فيما خالفت طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق هذا الاتجاه ليرتفع سهم الشركة 0.77%، كما زاد سهم شين-إتسو للكيماويات لتصنيع رقائق السيليكون 0.8%.

وهوى سهم مجموعة آي.إتش.آي للصناعات الثقيلة 5.44% ليصبح صاحب أسوأ أداء على المؤشر نيكاي.

بينما صعد سهم طوكيو غاز 5.12% ليكون الرابح الأكبر على نيكاي.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2742.79 نقطة مع تراجع سهم تويوتا موتور 0.95% الذي كبد المؤشر أكبر الخسائر.