هبوط وول ستريت بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات التضخم قراءة أعلى مما كان متوقعا، مما أضعف الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير السياسة النقدية في يونيو/ حزيران.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 221.39 نقطة، أو 0.57%، إلى 38662.28.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 42.03 نقطة أو 0.81%، إلى 5167.88 نقطة.

كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 202.63 نقطة أو 1.24% إلى 16104.01 نقطة عند الفتح.