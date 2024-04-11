الذهب يرتفع بدفعة من تعزيز التوتر الجيوسياسي لجاذبية الملاذ الآمن

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة بدفعة من التوتر الجيوسياسي الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % مسجلا 2334.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2352.40 دولار، وفق "رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب 14 % حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.

وتسببت بيانات تضخم أعلى من المتوقع وتقرير وظائف يظهر قوة سوق العمل الأسبوع الماضي بشكل يفوق التوقعات أيضا في إثارة المزيد من التساؤلات حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 27.93 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021 أمس الأربعاء. وارتفع البلاتين 1.3 % إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 % إلى 1056.31 دولار.