انخفاض مؤشر نيكاي الياباني مع ارتفاع عائدات السندات

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انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس بعدما أثر الارتفاع الكبير في عوائد السندات على أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، لكنه أفلت من تكبد خسائر أكبر في ظل تسارع وتيرة صعود قطاع البنوك المستفيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.35% إلى 39442.63 نقطة. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له عند 39065.31 نقطة في وقت سابق مهددا بالانزلاق دون الخط النفسي البالغ 39000 نقطة للمرة الأولى منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وحول المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر إلى مكاسب وأنهى التداولات مرتفعا 0.15%، إذ عوض ارتفاع أسهم القيمة بمقدار 0.42 % خسائر أسهم النمو البالغة 0.13 %.

ولا يزال المؤشر نيكاي مرتفعا بواقع 18% تقريبا هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس/آذار.

وقال شوكي أوموري من شركة ميزوهو للأوراق المالية "كانت الأسهم اليابانية هدفا لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب".

وأضاف "هناك مجال للانخفاض على المدى الطويل"، ربما إلى 37500 نقطة.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.855 %، مقتفيا أثر صعود عوائد السندات الأمريكية المماثلة بعدما أدت بيانات التضخم الاستهلاكي المرتفعة إلى تراجع الرهانات على موعد إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) على خفض أسعار الفائدة.

وفقد سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق 0.94 % ليصبح أكبر خاسر على المؤشر نيكاي من حيث نقاط المؤشر. وخسرت شركة سكرين هولدينجز الأصغر أكثر من 2%.

وأكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية شركة سفن اند آي هولدينغز المشغلة لشركة سفن-اليفن إذ تراجع سهمها 4.8 % بعدما كشفت أنها تدرس إدراج نشاط المتاجر الكبرى الخاص بها في البورصة.

وانخفض سهم ميتسوي فودوسان أكثر من 4% ليكون السهم العقاري الأسوأ أداء في مؤشر نيكاي.

وتصدر قطاع العقارات الأسهم الخاسرة بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو وانخفض 2.2 %.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 2.1 % ليحتل المركز الرابع في ظل تربع قطاعات الطاقة المختلفة على المراكز الثلاثة الأولى بعد ارتفاع أسعار النفط الخام الليلة الماضية.

وصعد قطاع التعدين 3.7% وقفز قطاع النفط والفحم 2.5 بالمئة وتقدم قطاع الكهرباء والغاز 2.4 %.