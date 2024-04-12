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ارتفاع أسهم ستاندرد اند بورز وناسداك مدفوعة ببيانات أشارت لكبح التضخم

مؤشر داو جونز الصناعي هبط 0.02%

نيويورك - رويترز
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أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس بدعم مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، وذلك بعد أن أحيت بيانات اقتصادية حديثة الآمال في كبح التضخم.

ووفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 37.85 نقطة أو 0.73% ليغلق عند 5198.33 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 271.84 نقطة أو 1.68% إلى 16442.20 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 7.54 نقطة أو 0.02% إلى 38458.29 نقطة.

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