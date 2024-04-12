الأسهم القيادية تدعم أسهم أوروبا وسط آمال خفض الفائدة

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية، فيما ظل المستثمرون متفائلين بعدما ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.4%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية 1.1%.

وقاد مؤشر الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ تقدم 2% إثر ارتفاع طفيف في أسعار المعادن الأساسية، وفقا لـ "رويترز".

وارتفعت الأسهم في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بما يتراوح بين 0.5% و1.0%.

وهوى سهم فارتا 32.6% إلى مستوى قياسي منخفض ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر/أيلول 2022 بعد أن قالت شركة صناعة البطاريات الألمانية إن خطط إعادة الهيكلة لديها ستفشل في تحقيق الربحية بحلول عام 2026.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.8% بعد أن أظهرت البيانات نمو الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط وتعديل قراءة يناير/كانون الثاني بالرفع.