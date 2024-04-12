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سبيكة ذهبية (فرانس برس)
سبيكة ذهبية (فرانس برس)
الذهب

الذهب يلامس ذروة غير مسبوقة ويتجه لتسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي

المعدن الأصفر يتجه لتسجيل زيادة بأكثر من 15% منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.

وبحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2384.34 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2401.80 دولار، وفقا لـ "رويترز".

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وقال لوكا سانتوس المحلل في إيه.سي.واي سكيوريتيز "الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالميا، فإذا نظرنا للتاريخ، يحدث هذا دائما لأن الذهب ملاذ آمن".

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15% منذ بداية العام.

ينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2021.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1049.83 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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