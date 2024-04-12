اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
الأسهم اليابانية
أسهم اليابان

نيكاي الياباني يصعد بفضل أسهم الرقائق

انخفاض سهم "فاست ريتيلينغ" حد من المكاسب

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الجمعة إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الليلة الماضية، في حين أدى انخفاض سهم فاست ريتيلينغ الشركة الأم ليونيكلو للحد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.21% ليغلق عند 39523.55 نقطة، وحقق مكسبا أسبوعيا بلغ 1.41%.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46% إلى 2759.64 نقطة وارتفع 2.11% خلال الأسبوع.

طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع بأكثر من المتوقع اقتصاد اقتصاد أميركا طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع بأكثر من المتوقع

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الخميس، وقادت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا الصعود، إذ أحيت بيانات اقتصادية جديدة الآمال في أن يواصل التضخم التباطؤ بعد يوم من تسجيل قراءة قوية له.

ومع ذلك، واصلت عوائد سندات الخزانة الارتفاع إذ أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع شكوكا في قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وتقدم سهم طوكيو إلكترون 1.49% وسهم ليزرتيك 2.97%. وصعد سهم أدفانتست 0.87%.

وقفز سهم ميتسوي فودوسان 7.82% ليحقق أكبر ارتفاع بين مكونات المؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري عن خطط لعوائد المساهمين تشمل إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار ين (261.22 مليون دولار).

وصعدت أسهم قريناتها، فقد ارتفع سهم طوكيو تاتيمونو وميتسوبيشي استيت 7.61% و6.92% على الترتيب.

وتقدم مؤشر قطاع العقارات 5.2%، وكان الأعلى بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ولكن سهم فاست ريتيلينغ انخفض 4.4%، وكان له التأثير الأكبر على المؤشر نيكاي، وذلك بعد أن تركت الشركة المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو توقعاتها للربح التشغيلي للعام بأكمله دون تغيير.

ومن بين مكونات المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 157 سهما وانخفض 66 سهما مع استقرار سهمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط