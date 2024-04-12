نيكاي الياباني يصعد بفضل أسهم الرقائق

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الجمعة إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الليلة الماضية، في حين أدى انخفاض سهم فاست ريتيلينغ الشركة الأم ليونيكلو للحد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.21% ليغلق عند 39523.55 نقطة، وحقق مكسبا أسبوعيا بلغ 1.41%.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46% إلى 2759.64 نقطة وارتفع 2.11% خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الخميس، وقادت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا الصعود، إذ أحيت بيانات اقتصادية جديدة الآمال في أن يواصل التضخم التباطؤ بعد يوم من تسجيل قراءة قوية له.

ومع ذلك، واصلت عوائد سندات الخزانة الارتفاع إذ أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع شكوكا في قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وتقدم سهم طوكيو إلكترون 1.49% وسهم ليزرتيك 2.97%. وصعد سهم أدفانتست 0.87%.

وقفز سهم ميتسوي فودوسان 7.82% ليحقق أكبر ارتفاع بين مكونات المؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري عن خطط لعوائد المساهمين تشمل إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار ين (261.22 مليون دولار).

وصعدت أسهم قريناتها، فقد ارتفع سهم طوكيو تاتيمونو وميتسوبيشي استيت 7.61% و6.92% على الترتيب.

وتقدم مؤشر قطاع العقارات 5.2%، وكان الأعلى بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ولكن سهم فاست ريتيلينغ انخفض 4.4%، وكان له التأثير الأكبر على المؤشر نيكاي، وذلك بعد أن تركت الشركة المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو توقعاتها للربح التشغيلي للعام بأكمله دون تغيير.

ومن بين مكونات المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 157 سهما وانخفض 66 سهما مع استقرار سهمين.