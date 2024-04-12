اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وول ستريت وول
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تتراجع بفعل نتائج سيئة لبنوك

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نزل 0.53%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الجمعة، مع تراجع معظم أسهم الشركات الكبيرة سريعة النمو وأسهم شركات صناعة الرقائق، كما انخفضت أسهم بعض البنوك الكبرى بعد نتائج فصلية سيئة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 139.94 نقطة، أو 0.36%، إلى 38.319.14 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.55 نقطة، أو 0.53%، إلى 5171.51 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو لمصر لدعم اقتصادها اقتصاد اقتصاد مصر الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو لمصر لدعم اقتصادها

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 149.17 نقطة، أو 0.91%، إلى 16293.03 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط