وول ستريت تتراجع بفعل نتائج سيئة لبنوك

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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الجمعة، مع تراجع معظم أسهم الشركات الكبيرة سريعة النمو وأسهم شركات صناعة الرقائق، كما انخفضت أسهم بعض البنوك الكبرى بعد نتائج فصلية سيئة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 139.94 نقطة، أو 0.36%، إلى 38.319.14 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.55 نقطة، أو 0.53%، إلى 5171.51 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 149.17 نقطة، أو 0.91%، إلى 16293.03 نقطة.