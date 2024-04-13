عمومية "بنك وربة" توافق على توزيع أسهم منحة بواقع 6% عن 2023

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وافقت الجمعية العمومية لبنك وربة، اليوم السبت، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 أسهم عن كل 100 سهم) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

وقال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد الساير في كلمته خلال الجمعية التي انعقدت بنسبة حضور للمساهمين بلغت 55% إن البنك تمكن من تحقيق استراتيجيته التي اعتمدها مجلس الإدارة لتنويع مصادر الأرباح وتجنب المخاطر وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسة.

وأضاف الساير أن ربحية السهم نمت نهاية العام الماضي بنسبة 12.4% وبلغ صافي أرباح البنك 19.7 مليون دينار (نحو 65 مليون دولار) بربحية لسهم بلغت 8.05 فلوس، مشيرا إلى أن البنك تمكن من تحقيق نمو ملموس في معظم مؤشراته المالية الأساسية.

وأوضح أن إجمالي الأصول ارتفع إلى 4.8 مليار دينار (حوالي 15.8 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 15% في حين ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 53% على أساس سنوي في عام 2023 ليبلغ 245 مليون دينار (حوالي 808.5 مليون دولار) وارتفعت ودائع العملاء إلى 2.9 مليار دينار (حوالي 9.5 مليار دولار) بنمو 9%.

وأشار الساير إلى أن قيمة محفظة التمويل ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 3.5 مليار دينار (حوالي 11.5 مليار دولار) في حين ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي بنسبة 0.7% معظمها جاء من زيادة حصة البنك في تمويل الشركات.