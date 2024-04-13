وول ستريت تسجل انخفاضا حادا إثر بيانات عن استمرار ارتفاع التضخم ومخاوف جيوسياسية

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شهدت الأسهم الأميركية عمليات بيع مكثفة اليوم الجمعة، بعد نتائج ضعيفة لبنوك أميركية كبيرة في ختام أسبوع شهد صدور بيانات أشارت إلى استمرار ارتفاع التضخم وتوقعات جديدة بخصوص سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فضلا عن توترات جيوسياسية تلوح في الأفق.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1% وسجلت خسائر خلال الأسبوع.
ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 75.46 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 5123.60 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 266.50 نقطة أو 1.62% إلى 16175.09 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 478.29 نقطة أو 1.24% إلى 37980.79 نقطة.
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