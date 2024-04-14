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عملات مشفرة

القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 430 مليار دولار بسبب الهجوم الإيراني

بيتكوين تهبط بأكثر من 7%

دبي - العربية.نت
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تكبدت عملة بيتكوين خسائر بأكثر من 7% يوم أمس بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل ومخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة.

وخسرت عملة بيتكوين أكثر من 10 آلاف دولار في يومين لتلامس حاجز الـ 60 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 430 مليار دولار يوم أمس قبل أن تقلص بعض الخسائر صباح اليوم الأحد.

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وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 20% من 2.64 تريليون دولار إلى مستوى منخفض قدره 2.21 تريليون دولار وسط عمليات بيع بدافع الذعر.

ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي من المرجح أن تستمر عمليات بيع الأصول ذات المخاطر السوقية، حيث تبحث السيولة عن ملاذات أكثر أمانًا كمخزن للقيمة.

وتُظهر بيانات "Coinglass" أنه تم تصفية أكثر من ملياري دولار عبر سوق العملات المشفرة وسط عمليات بيع قوية. ومن بينها، تمت تصفية ما يقرب من 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة وتصفية ما يقرب من 500 مليون دولار من المراكز القصيرة منذ يوم الجمعة.

وشهد سوق العملات المشفرة، يوم السبت، تصفية أخرى بقيمة 950 مليار دولار.

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