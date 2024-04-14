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شعار شركة المداواة التخصصية الطبية
شعار شركة المداواة التخصصية الطبية
سوق السعودية

مجلس إدارة " المداواة الطبية" يوصي بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 118.75ألف سهم

التمويل عبر الموارد الذاتية

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية بتاريخ 13 أبريل الجاري بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 118.75ألف سهم وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتكون طريقة تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن التوصية سيتم التصويت عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

وذكرت أن الشراء سيتم خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، موضحة أنه لا يوجد لديها حالياً أي أسهم خزينة.

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