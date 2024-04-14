مجلس إدارة " المداواة الطبية" يوصي بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 118.75ألف سهم
التمويل عبر الموارد الذاتية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية بتاريخ 13 أبريل الجاري بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 118.75ألف سهم وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتكون طريقة تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن التوصية سيتم التصويت عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
وذكرت أن الشراء سيتم خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، موضحة أنه لا يوجد لديها حالياً أي أسهم خزينة.
-
ترسية مشروع بـ 21 مليون ريال على شركة تابعة لـ"الكثيري القابضة"لإنشاء مبني لرئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض شركات
-
تعيين عبد العزيز الربدي رئيسا لمجلس إدارة "نادك" وأحمد شاهيني نائبا لهضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد شركات
-
تعيين صبري الغامدي رئيسا لـ" الكابلات السعودية" ووليد الشويعر نائباً لهضمن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة شركات