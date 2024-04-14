"سي في سي كابيتال" تعتزم طرح أسهمها في بورصة أمستردام

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تشهد الأسواق الأوروبية بداية سنة هي الأقوى للطروحات الأولية منذ جائحة كوفيد، حيث شهدت تباطؤا في حركة الطروحات في العامين الماضيين.

فبعد إدراج شركة "Douglas" الألمانية لبيع منتجات التجميل تشير صحيفة فايننشال تايمز اليوم إلى توجه شركة الاستثمارات الخاصة الأوروبية CVC Capital Partners التي يقع مقرها في لوكسمبرغ للإعلان عن نيتها الطرح العام في بورصة إمستردام غدا الاثنين.

وبحسب مصادر للصحيفة، فإن القرار النهائي لهذا الشأن لم يتخذ بعد ويمكن العدول عنه.

وتدير الشركة أصولا بـ 186 مليار يورو معظمها في الملكية الخاصة وقد عرفت عبر حصص استحوذت عليها في Debenhams and Formula One.

وهذه ليست المحاولة الأولى لها للطرح العام فقد كان الأول في مايو 2022، والثاني في نوفمبر 2023، وفي كلا المرتين عدلت عن الطرح بسبب أوضاع السوق.

وكان آخر مرة تم تقييم الشركة في 2021 عند 16 مليار يورو.